Il Pokemon ideale? Veloce e leale La frecciata di Leclerc nello spot Super Bowl da 16 milioni

Durante il Super Bowl, Charles Leclerc ha lanciato una frecciatina con un messaggio diretto: il Pokémon che preferisce è Arcanine, veloce e leale. Lo ha fatto scegliendolo come simbolo nel suo cameo nello spot pubblicitario da 16 milioni di dollari, che ha visto una parata di star come Lady Gaga e Lamine Yamal. La pubblicità ha attirato l’attenzione e ha acceso le discussioni sui gusti e le preferenze di Leclerc.

Aspettando l'inizio del Mondiale di F1 l'8 marzo, Charles Leclerc si gode qualche curiosa attività collaterale. Il campione monegasco è infatti apparso in un chiacchierato spot al Super Bowl, per celebrare i trent'anni del marchio Pokémon. Il ferrarista ha raccontato quale sia il suo mostriciattolo preferito, rilasciando battute sibilline che sembrano suggerire qualcosa anche sul futuro in pista. Nello spot, Leclerc parla in francese e chiacchiera con un amico, la sua Monaco sullo sfondo. Il Pokémon preferito del numero 16 dev'essere "estremamente veloce", ovviamente, e non a caso ne ha scelto uno noto per "la sua lealtà, la sua velocità".

