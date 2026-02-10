Il piano di Italia e Germania per cambiare l'Europa | cos'è la cooperazione rafforzata e perché la chiedono tutti

Roma e Berlino spingono per superare le paralisi dell’Europa. Italia e Germania vogliono cambiare l’Unione, superando le attuali impasse decisionali. Le due nazioni chiedono di rafforzare le alleanze tra Paesi pronti a muoversi più velocemente, puntando a rilanciare la competitività europea.

Roma e Berlino spingono per superare le paralisi decisionali dell'Unione europea e rilanciare la competitività attraverso le alleanze tra Paesi disposti ad andare più veloci. Al centro del dibattito c'è la "cooperazione rafforzata", una formula prevista dai Trattati che oggi torna al cuore del progetto europeo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Italia Germania

Ultime notizie su Italia Germania

