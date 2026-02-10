L’Italia si distingue come il paese più generoso d’Europa in fatto di donazioni di oro. Mentre in Indonesia si premia con una mucca, negli Stati Uniti si opta per assicurazioni sulla vita. Intanto, nel mondo dello sport, si celebrano vittorie e si piangono vittime, con emozioni che restano impresse nei ricordi di chi segue ogni gara.

Il traguardo sportivo prima di tutto, con la gloria, le lacrime e gli abbracci. E un’emozione travolgente. Ma dietro ogni medaglia si cela un piccolo-grande tesoro custodito nella virtuale cassaforte olimpica: i premi agli atleti che conquistano i preziosi metalli. Sia chiaro, non sarà il Comitato Internazionale Olimpico a pagare, ma l’obolo viene riconosciuto dalle singole federazioni. TVPG Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Pattinaggio di velocita’, nella foto Francesca Lollobrigida medaglia d'oro sul podio, 622-02-2026 Milano ©TVPG Pasquale Golia - Agenzia Aldo Liverani Sas I soldi a bilancio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il peso (diverso) dell’oro: Italia la più generosa d’Europa. In Indonesia? Una mucca in premio. E negli Usa un’assicurazione per la vita

L’Italia si prepara a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina.

