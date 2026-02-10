Il Pd | L' addio alla Casa della legalità è una scelta che sacrifica pianificazione e territorio

Il Pd di Forlì si scaglia contro la decisione di chiudere la Casa della legalità. La definiscono una scelta che danneggia la pianificazione e il territorio. Il partito chiede all’amministrazione di riaprire subito il confronto con Libera e le altre associazioni. L’obiettivo è trovare una soluzione che permetta di conservare un progetto considerato importante per la città. Intanto, crescono le preoccupazioni tra chi vede rischi di perdere un punto di riferimento per la legalità a Forlì.

"Riteniamo imprescindibile che l'Amministrazione riprenda immediatamente il confronto con Libera e le altre associazioni per trovare una soluzione che non privi Forlì di un progetto necessario come quello della Casa della legalità e che individui un percorso di recupero adeguato per un bene.

