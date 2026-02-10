Il patto Pessano-Betlemme | Li aiuteremo a ripartire Pellegrinaggi primo passo

Dopo la visita in Terra Santa a gennaio, i sindaci di Pessano e Betlemme firmano un patto di amicizia ad Assisi. Alberto Villa, primo cittadino di Pessano, esprime soddisfazione: “Li aiuteremo a ripartire”. La firma segna un passo concreto verso il supporto e la collaborazione tra i due territori, con l’obiettivo di favorire iniziative come i pellegrinaggi. I sindaci lavorano insieme per rafforzare i legami e creare nuove opportunità di scambio.

Dopo la visita in Terra Santa a gennaio, arriva il Patto d’Amicizia Pessano-Betlemme: la firma ad Assisi, città simbolo di pace, i tre sindaci al lavoro insieme, Alberto Villa, primo cittadino del borgo dell’hinterland, 9mila 500 anime, è fiero dell’iniziativa. "Li aiuteremo a rimettersi in piedi, bisogna partire dai pellegrinaggi - dice - Erano e restano il perno della loro economia". La cerimonia con i colleghi Maher Nicola Canawati e Valter Stoppini è stata l’occasione per rafforzare i rapporti di collaborazione, "con attenzione a progetti culturali, sportivi e sociali e per condividere esperienze di solidarietà tra le comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il sindaco di Ponte Pessano, commentando il calo dei pellegrini in Terra Santa, ha annunciato iniziative per favorire il ritorno dei visitatori e sostenere i territori locali.

