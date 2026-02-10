Fin da bambini, il modo in cui ci relazioniamo con gli altri si forma in modo naturale. In famiglia, impariamo il rispetto, mentre nello sport sviluppiamo la capacità di lavorare insieme. A scuola, ci insegnano a stare bene con gli altri, un passo fondamentale per la crescita personale.

Fin da piccoli siamo educati all’affettività: in famiglia costruiamo il senso del rispetto verso gli altri attraverso l’esempio, nello sport alleniamo la nostra capacità di “fare squadra”, a scuola impariamo a stare bene insieme, obiettivo fondamentale per la nostra crescita. Sapevate, però, che anche nel teatro si educa all’affettività? Noi l’abbiamo scoperto a scuola grazie a un incontro con due attori, Francesco Burroni e Gaia Del Vecchio. Ci hanno spiegato che gli attori di teatro vivono più intensamente le emozioni durante lo spettacolo perché, senza il filtro dello schermo come al cinema, percepiscono le reazioni del pubblico in diretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il palcoscenico come allenamento all’affettività

L'incontro promosso dall'Ordine degli avvocati di Avellino affronta il tema dell'affettività e della genitorialità nei luoghi di reclusione.

