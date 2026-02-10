Il novarese Simone Di Sabato trionfa agli Open Masters Games di Abudhabi
Simone Di Sabato, atleta novarese, ha dominato gli Open Masters Games di Abudhabi. In un solo giorno ha vinto tre medaglie in tre gare diverse, portando a casa il bottino completo. L’evento, che si svolge ogni anno e richiama atleti master da tutto il mondo, si è svolto sabato scorso con oltre 50 discipline sportive in campo.
Tre gare e tre medaglie in un solo giorno per Simone Di Sabato agli Open Masters Games. L'evento sportivo, l'equivalente delle olimpiadi per atleti master, è andato in scena sabato 7 febbraio ad Abudhabi e ha riunito oltre 50 discipline sportive. Tra i protagonisti di questa manifestazione, c'era anche l'atleta novarese Simone Di Sabato, che ha brillato nelle gare di nuoto in acque libere conquistando un oro nel main event nella 5 chilometri e due argenti rispettivamente nel 2,5 chilometri e nel 1.5 chilometri. Nella gara dei 5 chilometri Simone Di Sabato è partito subito in testa.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondimenti su Di Sabato Abudhabi
Rybakina trionfa agli Australian Open, Sabalenka devastata: “In questo momento sono senza parole”
Elena Rybakina ha vinto gli Australian Open battendo Aryna Sabalenka, che si è lasciata andare a lacrime e parole sconvolte alla fine del match.
Simone trionfa in Val di Fassa, Galli bis: è terza. Fulmine Deromedis, un volo olimpico
Simone ha vinto in Val di Fassa, mentre Galli si è piazzata terza.
Ultime notizie su Di Sabato Abudhabi
Argomenti discussi: MARIA TOJA E JACOPO CLAUDANI SI IMPONGONO NEL PRIMO GIGANTE FIS DI GRESSONEY-SAINT JEAN; SCI ALPINO / La verzuolese Marta Mattio prima aspirante nello slalom bis di Valgrisenche; Qual è la serie Tv Rai che si sta girando in centro a Novara; CARLO ZAMPIERI E L’ASPIRANTE BEATRICE MAZZOLENI DAVANTI A TUTTI NEL PRIMO GIGANTE DEL TROFEO COLOMION A BARDONECCHIA.
Il novarese Simone Di Sabato trionfa agli Open Masters Games di AbudhabiTre gare e tre medaglie in un solo giorno per Simone Di Sabato agli Open Masters Games. novaratoday.it
NUOTO. UN ORO E 2 ARGENTI PER DI SABATO AL 2026 “OPEN MASTERS GAMES” DI ABU DHABI. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/nuoto-un-oro-e-2-argenti-per-di-sabato-al-2026-open-masters-games-di-abu-dhabi/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.