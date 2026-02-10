Il novarese Simone Di Sabato trionfa agli Open Masters Games di Abudhabi

Simone Di Sabato, atleta novarese, ha dominato gli Open Masters Games di Abudhabi. In un solo giorno ha vinto tre medaglie in tre gare diverse, portando a casa il bottino completo. L’evento, che si svolge ogni anno e richiama atleti master da tutto il mondo, si è svolto sabato scorso con oltre 50 discipline sportive in campo.

Tre gare e tre medaglie in un solo giorno per Simone Di Sabato agli Open Masters Games. L'evento sportivo, l'equivalente delle olimpiadi per atleti master, è andato in scena sabato 7 febbraio ad Abudhabi e ha riunito oltre 50 discipline sportive. Tra i protagonisti di questa manifestazione, c'era anche l'atleta novarese Simone Di Sabato, che ha brillato nelle gare di nuoto in acque libere conquistando un oro nel main event nella 5 chilometri e due argenti rispettivamente nel 2,5 chilometri e nel 1.5 chilometri. Nella gara dei 5 chilometri Simone Di Sabato è partito subito in testa.🔗 Leggi su Novaratoday.it

