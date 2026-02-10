La prevendita dei biglietti per la partita tra Carpi e Arezzo è partita già ieri mattina. I tifosi dell’Arezzo possono acquistare i biglietti per il settore ospiti in vista della sfida di giovedì sera, che si giocherà alle 20 allo stadio

È aperta già da ieri mattina la prevendita per l’acquisto dei biglietti per il settore ospiti dello stadio "Sandro Cabassi" di Carpi, dove l’Arezzo sarà di scena tra appena due giorni, alle ore 20.30, contro la formazione biancorossa, nel turno infrasettimanale che vedrà le formazioni del girone B tutte impegnate di giovedì. I biglietti sono in vendita, senza limitazioni di sorta, online e nei punti vendita autorizzati del circuito Vivaticket. Ad Arezzo e provincia, i punti vendita sono la tabaccheria di Andrea Veri al Bagnoro, i punti Snai di via Trasimeno ad Arezzo e di via Cupa a Castiglion Fiorentino e il bar il Barrino di Castiglion Fibocchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL NOTIZIARIO. Biglietti già disponibili. Giovedì la sfida a Carpi

