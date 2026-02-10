Il Napoli pensa a due calciatori della Roma a parametro zero

Nella prossima estate il Napoli punta a conquistare due giocatori della Roma senza spendere un euro. Durante questa settimana, si fa sempre più insistente la voce che gli azzurri siano interessati a prendere due calciatori dei giallorossi a parametro zero. La trattativa potrebbe decollare nei prossimi mesi, mentre i tifosi sono già in fermento per le possibili mosse di mercato delle due squadre.

Nella settimana di avvicinamento a Napoli-Roma, spunta un’indiscrezione di mercato che vedrebbe gli azzurri interessati a ben due calciatori dei giallorossi per il prossimo calciomercato estivo. A rivelarlo è Nicolò Schira, noto giornalista esperto di calciomercato, che nel suo intervento su YouTube ha acceso i riflettori su alcune situazioni delicate in casa Roma, diventate improvvisamente molto interessanti per diversi top club italiani ed europei. Il primo nome sul tavolo è quello di Zeki Çelik. Il terzino turco è in rotta con la Roma sul rinnovo contrattuale: il giocatore chiede un accordo triennale o quadriennale da circa 4 milioni a stagione, mentre il club giallorosso si è fermato a un triennale da 2,8 milioni.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli si prepara alla sfida di domenica sera a San Siro contro l’Inter, recuperando due calciatori chiave.

IL RIGORE DI GENOA NAPOLIRINNOVI PER CHIVU E DIMARCOOBIETTIVI: MUHAREMOVIC, PELLEGRINI...

Il Napoli ha pensato a un difensore del Bayern Monaco dopo il ko di Di Lorenzo: il retroscenaFabrizio Romano ha spiegato gli ultimi movimenti di mercato del Napoli, che nelle ultime ore della sessione invernale si è mosso per un sostituto di Di Lorenzo: secondo ... tuttonapoli.net

Milanese: Il Napoli doveva fare meglio. Vergara è pronto per la Serie AMauro Milanese, ex calciatore e dirigente, ha parlato del Napoli e di Vergara a TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito le sue parole: Che ne pensa del Napoli ad oggi? Penso che il Napoli partiva tra ... ilnapolionline.com

