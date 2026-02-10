Il multilateralismo e gli equilibri internazionali in crisi a Pozzuoli confronto promosso da Ainc e Ucid

A Pozzuoli si è tenuto un confronto tra esperti e rappresentanti di associazioni, promosso da Ainc e Ucid. L’obiettivo era analizzare come il multilateralismo sia messo alla prova e quali rischi corrono gli equilibri internazionali. I partecipanti hanno discusso di sovranità, cooperazione e del ruolo di Italia e resto del mondo in un momento di grandi trasformazioni geopolitiche. La discussione si è concentrata sulle sfide di mantenere un equilibrio tra interessi nazionali e bisogni di collaborazione globale.

"Il Multilateralismo e gli equilibri internazionali in crisi: Sovranità, Cooperazione, Ordine nazionale e mondiale", un confronto organizzato dall'Associazione Italiana Notai Cattolici (Ainc) e dall'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid), nato con l'obiettivo di esaminare le profonde trasformazioni della geopolitica contemporanea e il delicato bilanciamento tra gli interessi nazionali e le necessità della cooperazione globale. I protagonisti del confronto, tre ex ministri esperti di politica estera e di difesa — Vincenzo Amendola, Mario Mauro e Gennaro Sangiuliano — insieme a Davide Tabarelli, uno dei maggiori esperti italiani di politiche energetiche, l'internazionalista Giuseppe Cataldi, e Maria Vittoria Bramante (esperta di storia, beni pubblici e ambiente) si sono confrontati sulle recenti crisi internazionali e sui nuovi confini mondiali.

