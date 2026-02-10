A Sanremo, un monologo non annunciato diventa il protagonista invisibile della serata. Nessuno ne parla, nessuno lo approva, eppure è quello che più cattura l’attenzione. Si tratta di un testo che, pur rimanendo nascosto, riesce a rubare la scena. È il monologo fantasma di Andrea Pucci, che si fa notare senza apparire ufficialmente.

Questo è il testo che non vedremo. E’ il monologo fantasma: quello che a Sanremo nessuno annuncia, nessuno approva, nessuno “valida”, e che quindi – per una magia tutta contemporanea – diventa automaticamente l’unico davvero interessante. E’ una ricostruzione immaginaria: Pucci come lo temono i permalosi e come lo aspettano quelli che ridono senza chiedere il permesso. Il Pucci che avremmo voluto vedere e che non ci sarà (anche noi abbiamo conosciuto Pucci oggi, lo ammettiamo). Buonasera Sanremo. Io sono Andrea Pucci. Oggi mi hanno detto: “Pucci, mi raccomando: misura le parole”. E io ho risposto: ragazzi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Approfondimenti su Andrea Pucci

Andrea Pucci si è trovato sotto i riflettori di Sanremo, ma non per i motivi sperati.

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo, Andrea Pucci resta nella bufera: «Mi hanno revocato un ingaggio. Non faccio più ridere» Dal passo indietro a Sanremo, dopo pesanti critiche e attacchi per essere considerato vicino alla Destra, alla fuga di qualche committente. Tra i tanti la solidari - facebook.com facebook

#tagada Chi è il comico Andrea Pucci Difeso dal governo Meloni dopo la sua decisione di non partecipare a Sanremo. x.com