il mondo del vino sceglie parigi

Le aziende italiane del settore vinicolo stanno cambiando rotta. Dopo anni di presenza stabile a Düsseldorf, ora puntano su Parigi. La fiera ProWein, che fino a poco tempo fa era il principale appuntamento, perde terreno e viene sostituita da eventi in Francia. Le imprese cercano nuove opportunità per espandersi e rafforzare i contatti nel cuore dell’Europa.

Per anni il calendario delle aziende italiane orientate all’export aveva un punto fermo: Düsseldorf. ProWein era la fiera su cui concentrare investimenti, relazioni, aspettative. Oggi quello schema non è saltato, ma si è complicato. Il sistema fieristico internazionale del vino sta vivendo una fase di riposizionamento e, dentro questo movimento, Wine Paris, in atto in questi giorni, è diventata progressivamente una tappa centrale, se non prioritaria, per un numero crescente di cantine e consorzi italiani. Il motivo non è solo numerico. Parigi intercetta un’esigenza diversa, più aderente al momento attuale del mercato: meno dispersione, più incontri mirati, maggiore facilità di accesso per buyer provenienti da aree extraeuropee. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il Vinitaly sceglie l’India per rafforzare i legami tra il settore vinicolo italiano e il mercato asiatico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

