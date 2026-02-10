Il Modena e la trasferta più dura In Laguna il rischio di affondare

Il Modena si prepara ad affrontare una delle partite più difficili della stagione. La trasferta in Laguna si presenta come una sfida complicata, soprattutto perché il Venezia mostra grande determinazione e qualità. I giocatori sono consapevoli che serve il massimo per uscire indenni da questa partita.

Ora come ora, se non si tratta di una montagna ripidissima da scalare davvero poco ci manca. E non solo per le potenzialità e la convinzione mostrate dal Venezia che si presentano ormai da sole. L’instabilità del Modena offre il carico, ai temi che conducono alla trasferta del ’Penzo’, dimenticata (ma non troppo) la caduta rovinosa di sabato con la Sampdoria le cui conseguenze saranno tutte da valutare questa sera. Nel luogo, forse, meno adatto al momento. Il Venezia è inarrestabile in laguna, lì ha conquistato 30 dei suoi 50 punti complessivi, vincendo 10 partite e perdendone appena una, segnando 25 reti e subendone 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

