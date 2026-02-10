Il Modena si prepara ad affrontare una delle partite più difficili della stagione. La trasferta in Laguna si presenta come una sfida complicata, soprattutto perché il Venezia mostra grande determinazione e qualità. I giocatori sono consapevoli che serve il massimo per uscire indenni da questa partita.

Ora come ora, se non si tratta di una montagna ripidissima da scalare davvero poco ci manca. E non solo per le potenzialità e la convinzione mostrate dal Venezia che si presentano ormai da sole. L’instabilità del Modena offre il carico, ai temi che conducono alla trasferta del ’Penzo’, dimenticata (ma non troppo) la caduta rovinosa di sabato con la Sampdoria le cui conseguenze saranno tutte da valutare questa sera. Nel luogo, forse, meno adatto al momento. Il Venezia è inarrestabile in laguna, lì ha conquistato 30 dei suoi 50 punti complessivi, vincendo 10 partite e perdendone appena una, segnando 25 reti e subendone 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Modena e la trasferta più dura. In Laguna il rischio di affondare

Approfondimenti su Modena trasferta

Dopo la sconfitta con la Reggiana, la Pallacanestro Varese si prepara a una trasferta difficile a Trento.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza affronta in trasferta il derby della via Emilia contro Modena, nella diciottesima giornata di SuperLega Credem Banca.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Modena trasferta

Argomenti discussi: La ragazza e il ragazzo più veloci di Modena; Lavoro e trend 2026 in provincia di Modena e Reggio Emilia; Modena: un mercato per rinforzare l’attacco, chi è entrato e chi è uscito; Modena, ancora una sconfitta in casa. La Samp si impone 1-2.

Il Modena e la trasferta più dura. In Laguna il rischio di affondareI gialli in crisi fanno visita a un Venezia dominante. Altro infortunio muscolare per Sersanti, dentro Pyythia ... sport.quotidiano.net

La Sampdoria torna a vincere in trasferta: 2-1 a Modena, perle di Brunori e BegicDopo 16 mesi i blucerchiati esultano finalmente lontano da Marassi: grande entusiasmo per gli oltre 3000 tifosi presenti al Braglia ... primocanale.it

Serie B, il Venezia in casa col Modena può allungare: le altre big in trasferta. Palermo ospite della Samp x.com

La Serie B torna in campo col turno infrasettimanale, il programma della 24a giornata https://qds.it/serie-b-venezia-modena-altre-big-trasferta-palermo-ospite-sampdoria/ #serieB #calcio facebook