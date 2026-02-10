Il merito non il genere guida il riconoscimento delle competenze femminili | Versace alla Mediterranea

La moda di Versace si schiera contro le quote rosa e insiste sul merito. Durante un evento alla Mediterranea, lo stilista ha ribadito che le donne devono essere valutate solo per le competenze e non per regole imposte. Nessun bisogno di quote, dice, basta premiare il talento reale.

"Non serve una quota riservata, il riconoscimento delle donne deve basarsi sul merito e non su regolamenti o norme". È quanto ha affermato il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, durante l'incontro organizzato dall'università Mediterranea in occasione della Giornata.

