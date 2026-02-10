Durante una conferenza alla Mediterranea, il noto stilista Versace ha ribadito che il merito, e non il genere, dovrebbe guidare il riconoscimento delle competenze femminili. Ha aggiunto che non serve una quota riservata, ma che le donne devono essere valorizzate in base alle loro capacità, senza dipendere da regolamenti o norme. Le sue parole sono state chiare: il talento deve parlare più di tutto.

Il sindaco facente funzioni della Metrocity ha sottolineato il ruolo della cultura e dell’educazione nel superare il divario di genere in occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza "Non serve una quota riservata, il riconoscimento delle donne deve basarsi sul merito e non su regolamenti o norme”. È quanto ha affermato il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, durante l’incontro organizzato dall’università Mediterranea in occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza, nella sala cineforum dell’Ateneo di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Versace Mediterranea

Recentemente, Versace ha annunciato l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, con Lorenzo Bertelli alla guida.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Versace Mediterranea

Argomenti discussi: Il merito, non il genere, guida il riconoscimento delle competenze femminili: Versace alla Mediterranea; Percorsi abilitanti 2025/26: il merito dei triennalisti non viene valorizzato. Lettera; Petrecca come Pucci e Venezi: calpestato il merito; Versace all’Università Mediterranea: La competenza delle donne va riconosciuta per merito, non per genere.

«Il merito non è un cognome». L'intervento di un professore sul figlio dell'ex rettore dell'università di Verona NociniOgni volta che esplode un caso legato a un concorso universitario, la dinamica è fin troppo prevedibile: titoli rapidi, indignazione a comando, «baroni» come categoria indistinta e colpevole. Capisco ... corrieredelveneto.corriere.it

IL MERITOSembra una storia del regno degli spiriti quando un uomo ottiene ciò che merita e merita ciò che ottiene.In questi ultimi anni, reagendo a un eccesso antitetico, ci si è riempiti la bocca della parola ... avvenire.it

Versace: “La competenza delle donne ci ricorda che la bussola del giudizio debba seguire il merito e non il genere” Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana è intervenuto all’Università Mediterranea in occasione della Giornata internazional - facebook.com facebook

Se Giorgio Armani era il re, il titolo di Imperatore spettava a lui: Valentino, morto a Roma all'età di 93 anni. Dopo di lui, il diluvio. Non esiste un Valentino dopo Valentino. Sua maestà, "il vittorioso", come lo aveva ribattezzato "Time": se Versace ha sdoganato la x.com