Il massacro delle Foibe | la verità è l'unico modo che abbiamo per restare umani

Il ricordo delle foibe torna a far discutere, ancora oggi. Molti cercano di capire cosa sia successo in quegli anni, ma la verità resta la cosa più importante. Non si tratta di trovare giustificazioni, ma di conoscere i fatti per rispettare le vittime. È un modo per non dimenticare e per mantenere vivo il ricordo di ciò che è accaduto.

Il contesto storico non serve a giustificare, ma a capire. Capire è l’unico modo che abbiamo per rispettare davvero le vittime. Il regime fascista, attraverso la violenza, gli omicidi e le deportanzioni di slavi e croati nei campi di concentramento italiani, tenta di prendere possesso di terre jugoslave dove gli italiani erano minoranza. È in questo contesto che anche per reazione nascerà quella che verrà chiamata la tragedie delle 'foibe', che tragedia ingiustificabile fu veramente.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Foibe Massacro

Ultime notizie su Foibe Massacro

