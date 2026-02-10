Il marciatore stasera il film sulle foibe | la trama

Questa sera in televisione va in onda il film su Abdon Pamich, il marciatore italiano che ha segnato la storia dello sport. Il film racconta la sua vita e il suo legame con il ricordo delle foibe, in occasione della giornata dedicata alle vittime di quelle tragedie. Un modo per conoscere meglio una figura importante e riflettere su un capitolo doloroso della nostra storia.

Il marciatore, la vera storia di Abdon Pamich: stasera il film per ricordare le foibe in occasione della giornata del ricordo. Il protagonista della storia vinse l'oro olimpico a Tokyo '64 Questa sera va in onda un film dedicata alla giornata del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe: Il marciatore, la vera storia di Abdon Pamich. Protagonista del film Abdon Pamich e Fausto Sciarappa che raccontano la loro storia autobiografica. Una storia che non riguarda solo chi ama lo sport, ma anche verso chi ha tenacia e cerca di raggiungere i propri obiettivi. Il protagonista è nato a Fiume ma per questioni storiche ha dovuto lasciare la sua città e così la sua marcia non diventa solo lo sport a lui caro, ma anche il modo per costruire qualcosa attraverso una passione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In prima serata su Rai 1 va in onda

