Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera su Rai 1 va in onda "Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich". Il film racconta la vita e le imprese del famoso marciatore, interpretato da Fausto Sciarappa. La trasmissione inizia alle 21,40, con una ricostruzione della carriera di Pamich, tra successi sportivi e sfide personali.

Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich: trama, chi è, cast e streaming del film. Questa sera, martedì 10 febbraio 2026, alle ore 21,40 su Rai 1 va in onda Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich, film tv diretto da Alessandro Casale con Fausto Sciarappa, Eleonora Giovanardi, Gaja Masciale, Michael Marini, Tobia De Angelis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. La storia dell'atleta fiumano Abdon Pamich, marciatore medaglia d'oro olimpica a Tokyo nel 1964 nella 50 km. Costretto alla fuga dalla città natale nel 1947, visse l'esperienza dei campi profughi. È simbolo di riscatto.

Questa sera su Rai 1 va in onda il film tv dedicato a Abdon Pamich, il marciatore che ha segnato la storia dello sport italiano.

In prima serata su Rai 1 va in onda

Su Rai 1 Il marciatore la vera storia di Abdon Pamich, una vicenda di sport e resilienza. Nel Giorno del Ricordo, stasera su Rai 1 va in onda alle 21.30 Il marciatore la vera storia di Abdon Pamich, un film che va oltre la carriera di un atleta: la marcia di Pamich non è solo disciplina

'Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich' è pronta per lasciare il segno su Rai 1: quando lo sport diventa memoria e riscatto. Sport, identità e resilienza in un racconto che parla di riscatto personale e collettivo per non dimenticare la storia del campione e quella del nostro Paese.

