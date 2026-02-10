Il Mantova perde in casa contro la Reggiana. La partita si decide con un gol di Charlys nel primo tempo. I padroni di casa non riescono a trovare il pareggio e lasciano i tre punti agli avversari. La squadra di casa mostra qualche difficoltà in più rispetto alla recente vittoria contro il Bari.

Mantova – Il Mantova non ripete la prova convincente con il Bari e si arrende in casa della Reggiana. Al termine i granata si impongono 1-0 grazie al gol realizzato da Charlys dopo soli 9’ di gioco ed interrompono la serie nera di sette sconfitte nelle ultime otto giornate. Grande delusione tra i biancorossi al termine del derby. La squadra di Modesto, infatti, non è riuscita a rendersi pericolosa e, al di là dell’episodio del gol annullato a Marras al 35’ della ripresa per un fallo di Mancuso sul portiere locale, non è riuscita a creare nitide occasioni da rete, pur tenendo a lungo il possesso della palla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Mantova si arrende alla Reggiana: Charlys firma 1-0

La partita tra Reggiana e Mantova si gioca oggi per la ventiquattresima giornata di Serie B.

