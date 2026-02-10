Il linguaggio segreto dei colori con l’Archeosofica

Sabato 14 febbraio, ad Arezzo, si conclude il ciclo “L’Arte della Bellezza” organizzato dall’Associazione Archeosofica. L’artista Silvia Gasparrini, docente a Firenze, terrà una conferenza sul “linguaggio segreto dei colori”. L’appuntamento è alle 17:00.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Terzo e conclusivo appuntamento con il ciclo “L’Arte della Bellezza” all ’Associazione Archeosofica: Sabato 14 febbraio, con inizio alle ore 17,00, l’artista senese Silvia Gasparrini, docente e responsabile del dipartimento di pittura iconografica presso la Scuola della Fondazione Arte Sacra Contemporanea di Firenze, parlerà de “Il linguaggio segreto dei colori”. Sarà presentato l’affascinante e forse anche un po’ misterioso linguaggio del colore, accennando alla sua natura scientifica per giungere all’analisi di quella “interiore” come riflesso psichico del potere cromatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

