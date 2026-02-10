il ko col termoli pesa ora dentro georgievski

Il Castelfidardo subisce un’altra sconfitta in casa. Dopo le sconfitte contro Sora e Sammaurese, anche il match con il Termoli si conclude con un risultato negativo. Ora la squadra si trova in un momento difficile e cerca di reagire.

Ancora una sconfitta negli scontri diretti. Dopo Sora e Sammaurese tra dicembre e gennaio in trasferta, arriva anche un ko interno per il Castelfidardo. Domenica contro il Termoli la squadra biancoverde è uscita a mani vuote in una partita in cui era obbligatoria la vittoria per continuare a sperare nella salvezza. E invece arriva il secondo stop di fila con la salita che si fa sempre più ripida. Perché resta quello scomodo ultimo posto. Magra consolazione che Sammaurese, San Marino e Recanatese non muovono la graduatoria sconfitte rispettivamente da Giulianova, Atletico Ascoli e Ancona. Il Chieti, terz’ultimo, prende un punto prezioso in casa contro il Notaresco, il Sora pareggia contro l’Ostiamare, l’UniPomezia vince addirittura con l’Aquila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

