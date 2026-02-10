Il Giorno del Ricordo spiegato agli studenti | cerimonia a Bellaria

A Bellaria si sono riuniti studenti e cittadini per ricordare il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati. Questa mattina, nel giardino intitolato alle Vittime delle Foibe, è stata posta una corona commemorativa. La cerimonia si è svolta in modo semplice e diretto, con interventi che hanno richiamato l’importanza di non dimenticare. La giornata si è conclusa con un momento di silenzio, per rispetto alle persone che hanno subito quelle sofferenze.

A Bellaria, nel Giorno del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe, alla memoria dell'esodo dalle proprie terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, è avvenuta la posa di una corona commemorativa presso il giardino intitolato proprio alle Vittime delle Foibe, in.

