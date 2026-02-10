Il Giorno del Ricordo l’accoglienza di Pesaro

Il Giorno del Ricordo si è aperto a Pesaro con un momento di riflessione e commemorazione. Centinaia di persone si sono radunate in piazza per ricordare le vittime delle foibe e i profughi giuliani e dalmati. La cerimonia si è svolta in modo sobrio, con interventi di autorità locali e testimonianze di familiari delle vittime. La città ha voluto così onorare la memoria di chi ha subito violenze e ha perso tutto, mantenendo vivo il ricordo di quei momenti tragici.

Il Giorno del Ricordo rinnova devota memoria delle migliaia di innocenti che, solo perché italiane, finirono all'interno delle foibe, massacrate e fatte sparire, poi promuovendo anche sentimenti di solidale vicinanza ai Fratelli giuliani e dalmati, vittime di atroci sevizie, costretti ad abbandonare (foto) le loro case e terre. Comune di Pesaro e Prefettura sottolineano la vitale rilevanza dell'evento con una cerimonia, oggi in prefettura, alle 10,30, col prefetto Emanuela Savera Greco e varie autorità cui seguiranno interventi di Milena Trolis, presidente del Comitato pesarese della Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e del pittore Riccardo Garbuglia.

