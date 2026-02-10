Il Giorno del Ricordo a Bergamo Carnevali | Le Foibe restano il simbolo più tetro di quella stagione di dolore

A Bergamo, la sindaca Elena Carnevali ha ricordato le vittime delle foibe nel Giorno del Ricordo. Durante la cerimonia, ha sottolineato come quelle cavità siano il simbolo più tetro di un periodo di sofferenza e violenza. La città si è fermata per onorare la memoria di chi ha subito quell’orrore, con un discorso semplice e diretto, senza fronzoli. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, tutti uniti nel rispetto per le vittime e nel ricordo di una pagina difficile della nostra

Bergamo. Pubblichiamo il discorso della sindaca Elena Carnevali in occasione del Giorno del Ricordo 2026 in memoria del dramma delle foibe. “Cari concittadini, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni e soprattutto cari esuli e loro discendenti. Il Giorno del Ricordo, istituito con legge nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati e della complessa vicenda del confine orientale, ci richiama ancora una volta di davanti a una delle pagine più difficili e dolorose del Novecento italiano. Una vicenda che ha segnato in profondità la vita di migliaia di nostri connazionali e che per molti anni è rimasta ai margini del racconto pubblico.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Giorno del Ricordo Carrara non dimentica le vittime delle foibe, le celebrazioni per il Giorno del Ricordo Carrara si prepara a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmatico. 10 febbraio Giorno del Ricordo, più di 20mila morti, 6mila nelle foibe, tra il 1943 e il 1947 oltre 250mila esodati da Istria, Fiume e Dalmazia Oggi si ricorda il 10 febbraio, giornata dedicata alle vittime delle foibe e degli esodi forzati. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe; Eventi per il Giorno del Ricordo; Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni. Giorno del Ricordo, Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negataLa cerimonia a Montecitorio per onorare le vittime. In serata il Tricolore proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 febbraio al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it #GiornodelRicordo Oggi è il Giorno del Ricordo, una ricorrenza civile che si celebra in Italia il 10 febbraio di ogni anno a memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle tragedie del confine orientale. È un giorno per riflettere, conserva - facebook.com facebook Oggi, nel Giorno del Ricordo, l’Italia rende omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo forzato di centinaia di migliaia di italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Uomini, donne, famiglie intere colpite dalla violenza feroce dei partigiani titini, una storia a lu x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.