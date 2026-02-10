Il dolore delle madri diventa teatro | a Napoli la prima nazionale di Isolamadre

A Napoli va in scena sabato 14 febbraio il nuovo spettacolo di Raffaele Ceriello, “Isolamadre”. La pièce racconta il dolore delle madri che non trovano pace, la ferita aperta della violenza contro la maternità. La prima nazionale si tiene al teatro e ha già suscitato molte emozioni tra il pubblico.

Il dolore che non trova pace, la ferita che resta aperta, la maternità spezzata dalla violenza. Va in scena a Napoli, in prima nazionale, Isolamadre, il nuovo spettacolo teatrale di Raffaele Ceriello, in programma sabato 14 febbraio alle ore 20.00 e domenica 15 febbraio alle ore 18.00 al Teatro Instabile di Napoli (vico del Fico al Purgatorio 38). Prodotto da Lers, lo spettacolo porta sul palco Francesca Ciardiello, Marialuisa Diletta Bosso e Annachiara Buonerba, dando corpo e voce a una storia intensa, necessaria, profondamente radicata nella realtà urbana e sociale della città. Tratto dal testo Per errore dello stesso Ceriello, Isolamadre è firmato nella drammaturgia da Raffaele Ceriello e Vincenzo Pirozzi, con costumi e scenografia di Nadia D’Avino e musiche di Francis Mesrine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

