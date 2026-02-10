Il documentario su Melania crolla del 67% al botteghino | il mistero dietro le recensioni a 5 stelle

Da settimane il documentario su Melania Trump fa parlare di sé, ma ora il suo successo in sala sembra essere crollato del 67%. Le recensioni a cinque stelle si sono fatte strada, ma i dati concreti mostrano una realtà diversa: molti spettatori sembrano aver perso interesse, lasciando il film quasi inascoltato al botteghino. La domanda è: cosa c’è dietro questo calo improvviso?

Nel panorama già turbolento delle recensioni online, il caso del documentario Melania sta sollevando interrogativi che vanno ben oltre il semplice apprezzamento cinematografico. Con una disparità così estrema tra il giudizio della critica e quello del pubblico da sembrare surreale, Rotten Tomatoes si è trovata costretta a difendere l’integrità del proprio sistema di valutazione. Ma le evidenze raccolte dagli utenti raccontano una storia diversa, che mette in discussione l’affidabilità di uno dei termometri più consultati dell’industria dell’intrattenimento. Il documentario dedicato alla first lady Melania Trump, distribuito da Amazon, ha infatti registrato un punteggio critico dell’8% sul Tomatometer di Rotten Tomatoes, mentre l’audience score viaggia al 99%. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Il film-documentario su Melania Trump fa discutere.

Questo articolo analizza il documentario su Melania Trump, evidenziando i costi sostenuti da Amazon per la produzione e la promozione, e il coinvolgimento di un regista con accuse di molestie.

