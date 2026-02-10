Il Diavolo sesso manipolazioni e violenza Viaggio dentro le inquietanti sette dell' Aretino

Arezzo nasconde zone oscure dove gruppi e movimenti si muovono tra il reale e l’occulto. Sono ambienti di difficile comprensione, pieni di segreti e pratiche che spesso sfiorano la violenza e la manipolazione. La città, nota per le sue bellezze storiche, nasconde anche queste realtà inquietanti che emergono solo a tratti, tra sussurri e ombre.

