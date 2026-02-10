Il curling? Era già in un quadro di Bruegel nel Cinquecento

Il curling non è uno sport moderno come molti pensano. Già nel Cinquecento, un quadro di Bruegel raffigurava scene che ricordano questa disciplina. Oggi, invece, il curling sta attirando sempre più spettatori alle Olimpiadi di Milano e Cortina, ma la sua storia è molto più antica di quanto si possa immaginare.

Pensate che il curling sia uno sport moderno? Vi sbagliate di grosso. Questa disciplina, che sta conquistando il pubblico delle Olimpiadi di Milano e Cortina, affonda le sue radici in un passato lontanissimo. Gli storici concordano nel collocare la nascita del curling in Scozia durante il Quattrocento, ma le prove della sua diffusione in Europa arrivano direttamente da due straordinari dipinti rinascimentali. L’autore è Pieter Bruegel il Vecchio, maestro fiammingo del Cinquecento, che ha lasciato testimonianza visiva di questo gioco sul ghiaccio in due delle sue opere più celebri. Il primo capolavoro risale al 1565 e si intitola “Cacciatori nella neve”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

