Il Corinaldo ferma il Buldog terza forza di A2 Sul parquet fa bella mostra la coppa di Champions
Sul parquet del Pala Nevola di Corinaldo, il Corinaldo ferma il Buldog, la terza forza di A2. La coppa di Champions League fa spesso bella mostra di sé in questa tappa del Trophy Tour, che ha portato l’evento in tutta la regione marchigiana. In vista della Final Four di Pesaro, dall’8 al 10 maggio, la coppa sbarca in Italia per la prima volta.
Al Pala Nevola di Corinaldo fa tappa la coppa di Champions League protagonista del Trophy Tour. Un’iniziativa diramata su tutto il territorio marchigiano in vista della Final Four di Uefa Futsal Champions League 2026 all’Arena di Pesaro dall’8 al 10 maggio, competizione che per la prima volta nella sua storia sarà assegnata in Italia. In questa atmosfera di festa, gli uomini di mister Tinti conquistano il terzo risultato utile consecutivo in serie A2: dopo la vittoria casalinga con la Jesina e il pareggio a Terni con la Ternana, i corinaldesi pareggiano con la terza forza del campionato, la Buldog Lucrezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Corinaldo UEFA
Il Bisonte Firenze non fa il miracolo: ko sul parquet di Novara
L'Italia fa la storia: vince la terza Coppa Davis consecutiva con Berrettini e Cobolli | Il trofeo si rompe | Flavio: "Tennis mi fa sentire libero"
Ultime notizie su Corinaldo UEFA
Argomenti discussi: Il Corinaldo ferma il Buldog terza forza di A2. Sul parquet fa bella mostra la coppa di Champions; Seconda Categoria / Tabellini, risultati e marcatori della diciannovesima giornata dei gironi B, C, D ed F; Montebianco alla prova. Futsal Ternana; Piantedosi Servono misure per depotenziare i violenti.
Il Corinaldo ferma il Buldog terza forza di A2. Sul parquet fa bella mostra la coppa di ChampionsAl Pala Nevola di Corinaldo fa tappa la coppa di Champions League protagonista del Trophy Tour. Un’iniziativa diramata su ... ilrestodelcarlino.it
L'Olimpia Ostra Vetere scappa in testa, Aurora Jesi e Monsano frenano, il Monte Roberto batte le Terre Del Lacrima, il Corinaldo vola al quinto posto e la Valle Del Giano accorcia su Serrana e Apiro; nel girone B il Gradara ferma il Trecastelli e il Senigallia cad facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.