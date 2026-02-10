Il confine mancato dell’Istria Conferenza con il prof Privitera

Questa sera a Castel Bolognese si parlerà ancora del confine mancato dell’Istria. Alle 21, alla biblioteca “L. Dal Pane”, si terrà una conferenza con il professor Privitera, che spiegherà le ragioni e le conseguenze di questa questione ancora aperta. La discussione attrae molti interessati, curiosi di capire meglio i dettagli di questa vicenda storica.

Continua a fare discutere la questione istriana. Oggi se ne parlerà alle 21, alla biblioteca “L. Dal Pane” di Castel Bolognese. Qui è in programma la conferenza “Il confine mancato: l’Istria, la Dalmazia e la questione nazionale italiana”, promossa dall’Amministrazione comunale con l’adesione della sezione Anpi “Dante e Livio Poletti” di Castel Bolognese. La conferenza si inserisce nell’ambito delle celebrazioni istituzionali del “ Giorno del ricordo ”, solennità civile che vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

