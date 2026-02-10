Il comico gli insulti e la strana sacralità della satira a destra Oltre il caso Pucci

La satira politica si fa sempre più controversa, soprattutto a destra. Questa volta il caso riguarda il comico e alcuni insulti rivolti a figure pubbliche, sollevando discussioni sulla libertà di espressione e la sacralità che alcuni attribuiscono alla satira. La situazione si accende e mette in luce come il confine tra critica e offesa diventi spesso sottile, con opinioni contrastanti che dividono il mondo politico e culturale.

Tutti recensiti, tutti offesi: ma i comici lo sanno. Nell’era dei social il giudizio è continuo e universale. Stupisce che a soccombere alle critiche sia chi vive di esposizione pubblica, e che la difesa della satira diventi improvvisamente selettiva Un tempo solo gli artisti, i personaggi pubblici e la gente di spettacolo dovevano fare i conti con il giudizio di critica e pubblico o con la pressione mediatica. Una sonora stroncatura o un’avversa opinione pubblica potevano effettivamente interrompere carriere, o come minimo condizionarle. Oggi invece questo destino ci tocca tutti. Prima con i forum online, poi con i siti dedicati (come TripAdvisor), ma soprattutto adesso con i social, ogni professione e ogni professionista – dal ristoratore al parrucchiere fino al pizzicagnolo – viene giudicato; e non dal Silvio D’Amico della ristorazione o dal Goffredo Fofi della messa in piega o dall’Aldo Grasso del settore alimentare, ma letteralmente da chiunque. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Carlo Conti ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026, accanto a Lillo.

Il comico Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo, sorprendendo molti.

