La società FarmaCom si ferma, preoccupata per le possibili perdite. Da LabMonza spiegano che non si tratta di un boicottaggio ideologico, ma di una decisione presa in nome di responsabilità etica. Intanto, l’azienda lancia un allarme sulla sostenibilità dell’operazione, che potrebbe mettere a rischio gli investimenti.

Non un boicottaggio ideologico, ma una scelta "di responsabilità etica", ribadiscono da LabMonza. Mentre FarmaCom lancia un campanello d’allarme sulla sostenibilità dell’operazione. È su questo crinale che si gioca la partita aperta dalla mozione approvata il 2 febbraio dal Consiglio comunale, che invita le farmacie comunali a sospendere le forniture ordinarie di farmaci generici prodotti da aziende israeliane accusate di sostenere violazioni dei diritti umani. "L’obiettivo è chiaro: selezionare fornitori più etici senza comprimere il diritto alla salute", spiega il consigliere di LabMonza Lorenzo Spedo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: Il caso Israele. FarmaCom frena: Rischio perdite; Monza: il consiglio vota la mozione contro la vendita di farmaci israeliani, FarmaCom precisa e tranquillizza; Monza boicotta Israele: niente medicine israeliane nelle farmacie comunali; No ai farmaci israeliani, il consiglio Comunale di Monza lancia il boicottaggio.

