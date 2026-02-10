Domenica 8 febbraio, a Valdottavo, si è svolta la prima giornata della 53ª edizione del Carnevale dei ragazzi. Nonostante il maltempo, il corteo di bambini e famiglie ha riempito le strade di colori e allegria. Decine di maschere e carri allegorici hanno sfidato la pioggia, portando un po’ di festa in una giornata difficile. La manifestazione si è confermata un appuntamento atteso da tutta la comunità.

Domenica 8 febbraio è andata in scena la prima giornata della 53° edizione del " Carnevale dei ragazzi di Valdottavo ". Una festa di comunità, fantasia e creatività, diventata, in oltre mezzo secolo di vita, una tradizione immancabile e sempre molto coinvolgente. Carri e gruppi mascherati hanno sfidato il tempo, che lasciava presagire il peggio ed hanno avuto ragione, dando vita ad un biscione allegro e colorato. Molte persone, da tutta la provincia e le zone limitrofe, famiglie intere con tanti bambini, si sono riversate, fin dal primo pomeriggio, in piazza Tricolore e per le vie del paese partecipando e accompagnando il corso mascherato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Carnevale sfida il maltempo. Un corteo colorato per Valdottavo

