Il Carnevale in piazza a Monza

A Monza il Carnevale torna a riempire le piazze con colori e musica. Durante il giorno, cittadini e visitatori si sono ritrovati per assistere a spettacoli e partecipare alle tante attività pensate per grandi e bambini. Non sono mancati i momenti di allegria e il tradizionale mercatino, che ha attirato molte persone in centro. Un modo semplice per stare insieme e vivere la festa, che prosegue anche nel weekend.

Il Carnevale si anima a Monza con appuntamenti e spettacoli per grandi e piccini. E un specialissimo mercatino. L'appuntamento è da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio in piazza Trento e Trieste e in piazza Roma, sotto i portici dell'Arengario. Il programmaSi parte sabato alle 15 in piazza Trento e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Carnevale Monza

Questa mattina a Castelferretti si sono riaccese le luci sul Carnevale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Milano - Cortina 2026. La Fiaccola Olimpica a Potenza

Ultime notizie su Carnevale Monza

Argomenti discussi: Maschere, sfilate, dolci tipici e musica per il Carnevale di Trento / Notizie / Novità / Homepage; Conto alla rovescia per il Carnevale dei Desideri: un pomeriggio di festa con artisti e la musica di Radio 105; Carnevale 2026, appuntamenti imperdibili! Cosa fare in provincia di Padova; Il Carnevale a Roma è ancora vivo: comitati e volontari che lo salvano ogni anno.

Il Carnevale in piazza a MonzaIl Carnevale si anima a Monza con appuntamenti e spettacoli per grandi e piccini. E un specialissimo mercatino. L'appuntamento è da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio in piazza Trento e Trieste e in ... monzatoday.it

A Casalgrande il Carnevale è in programma domenica 15 febbraio in Piazza CostituzioneDomenica 15 febbraio 2026 Casalgrande si prepara a vivere una giornata di festa, colori e divertimento con Il Carnevale a Casalgrande, iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Casalgrande con il patro ... nextstopreggio.it

CARNEVALE DELLE ALFONSINE Domenica 15 febbraio vi aspettiamo in piazza Monti alle 14.30 per la partenza della sfilata di gruppi in maschera per le strade di Alfonsine! All'arrivo in Piazza Gramsci premiazione di tutti i partecipanti, grazie alle associazi - facebook.com facebook