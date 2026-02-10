Il Carnevale in piazza a Monza

A Monza il Carnevale torna a riempire le piazze con colori e musica. Durante il giorno, cittadini e visitatori si sono ritrovati per assistere a spettacoli e partecipare alle tante attività pensate per grandi e bambini. Non sono mancati i momenti di allegria e il tradizionale mercatino, che ha attirato molte persone in centro. Un modo semplice per stare insieme e vivere la festa, che prosegue anche nel weekend.

Il Carnevale si anima a Monza con appuntamenti e spettacoli per grandi e piccini. E un specialissimo mercatino. L'appuntamento è da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio  in piazza Trento e Trieste e in piazza Roma, sotto i portici dell'Arengario. Il programmaSi parte sabato alle 15 in piazza Trento e.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

