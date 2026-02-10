Il mercato si trasforma in un grande carnevale fatto in casa. I negozianti appendono festoni, cercano di portare un po’ di allegria tra le bancarelle. Le decorazioni sono semplici, ma danno subito un’aria festosa e colorata. La città aspetta con entusiasmo una sfilata che ancora non si vede, mentre i passanti si fermano a scattare foto e sorridere davanti alle luci e ai colori. È un Carnevale spontaneo, nato dall’intento di portare un po’ di allegria tra le vie.

Sono tanto semplici, quanto carichi di una spontanea allegria. Si agitano col vento, si illuminano coi riverberi del sole, e tingono coi colori del buonumore – il rosso, il bianco e il nero del Burlamacco – il cuore della città. Sono i festoni che ormai da giorni sventolano lungo le vie Fratti e Battisti. E dietro ad ognuno di quegli addobbi “fai da te“, comparsi alle porte del Carnevale, c’è la mano dei negozianti del centro città. Ma soprattutto, ci sono serate passate a tagliare, a cucire, legare, ridere, chiacchierare bevendo tè caldo. Ad immaginare e progettare iniziative per valorizzare il mercato e d’intorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Carnevale "fai da te". I festoni dei negozianti per colorare il mercato. Aspettando una sfilata

Approfondimenti su Carnevale FaiDaTe

Dopo le festività natalizie, i modenesi si preparano al tradizionale cenone di Capodanno.

La sfilata di Carnevale a Prato della Valle ha attirato 15mila persone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carnevale FaiDaTe

Argomenti discussi: Shop costumi di carnevale fatti in casa Cheap Sale Carnevale 5 costumi fai da te dagli scatoloni di cartone greenMe; Cinque idee di costumi per bambini a Carnevale 2026: i travestimenti più originali; Costumi di Carnevale per bambini: idee 2026, tendenze e consigli pratici; Costumi di Carnevale 2026: tutte le tendenze per coppie e gruppi di amici tra cinema, serie tv e cultura pop.

Il Carnevale fai da te. I festoni dei negozianti per colorare il mercato. Aspettando una sfilataSono tanto semplici, quanto carichi di una spontanea allegria. Si agitano col vento, si illuminano coi riverberi del sole, e tingono coi colori del buonumore – il rosso, il bianco e il nero del ... lanazione.it

Zero idee per Carnevale 2026? Ecco 4 costumi fai-da-te originali e zero wasteIdee originali per Carnevale 2026? Ecco 4 costumi per bambini di tendenza e sostenibili: dal mitico Capibara a Bluey, fino alle novità Super Mario e Arcobaleno. nostrofiglio.it

Il Carnevale di Cento non è solo una sfilata: è una tradizione secolare che ha deciso di correre incontro al futuro. Sotto una pioggia incessante di festoni rosa, i giganti di cartapesta si prendono la scena trasformando la città in un teatro di gioia pura. Un evento facebook