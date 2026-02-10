Il Carnevale di Putignano | 632 anni di cartapesta satira e paradossi nella festa più antica d’Europa

Questa mattina a Putignano si è aperto il Carnevale più antico d’Europa. La città si anima con le tradizionali sfilate di cartapesta, satira e paradossi, che attirano visitatori da tutta Italia. Le strade si riempiono di colori, musica e allegria, mentre i maschere sfoggiano le loro creazioni fatte a mano. Da 632 anni, questa festa rimane un appuntamento fisso per grandi e piccoli, un modo per vivere la storia e le tradizioni della Puglia.

Tra le colline della Valle d'Itria, dove i trulli si stagliano contro il cielo di Puglia, si rinnova ogni anno un rito che attraversa i secoli. Il Carnevale di Putignano compie nel 2026 la sua 632ª edizione, confermandosi come la manifestazione carnevalesca più longeva d'Europa. Un mese intero di festa, dal 17 gennaio al 17 febbraio, che trasforma questo borgo di provincia in un palcoscenico vibrante dove la cartapesta diventa filosofia e la satira si fa arte monumentale. Quando il sacro incontra il profano: le origini medievali. La storia inizia il 26 dicembre 1394. Le coste pugliesi erano minacciate dalle incursioni saracene e i Cavalieri di Malta decisero di trasferire le reliquie di Santo Stefano Protomartire dall'abbazia di Monopoli verso l'entroterra, al sicuro nella Chiesa di Santa Maria la Greca a Putignano.

