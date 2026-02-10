Il Carnevale di Busalla si tinge con i colori e le atmosfere giapponesi | arriva il Kibou Party

Il Carnevale di Busalla si trasforma in un viaggio in Giappone con il “Kibou Party”. Martedì 17 febbraio, la Pro Loco organizza una festa a Villa Borzino, con il patrocinio del Comune. L’evento porta i colori e le atmosfere giapponesi nel cuore del paese, tra sfilate, musica e tante attività dedicata ai sogni dal Giappone. Una giornata pensata per coinvolgere grandi e bambini in un’atmosfera diversa dal solito.

