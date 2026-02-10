Il Carnevale alla Bareggia

Domenica 15 febbraio, a Macherio, si è tenuto il Carnevale alla Bareggia. Le maschere erano pronte, i sorrisi erano tanti e le persone hanno trascorso la giornata tra giochi, musica e allegria, senza perdere tempo. La festa ha coinvolto grandi e bambini, che hanno deciso di vivere insieme un pomeriggio di festa e spensieratezza.

Carnevale di Cento: il Carnevale d'Europa gemellato con Rio de Janeiro Nel cuore di Cento, lungo Corso Guercino, si svolge uno dei carnevali più attesi d'Europa. Carnevale, conto alla rovescia per il debutto Il Carnevale di Cento sta per partire.

