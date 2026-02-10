Il Carnevale a Nova Milanese

Gli oratori e il Comune di Nova Milanese invitano tutti a partecipare al Carnevale. Domenica prossima, le strade si riempiranno di carri colorati ispirati ai videogiochi e di bambini in maschera. La sfilata promette allegria e divertimento per grandi e piccini.

Gli oratori insieme all'amministrazione comunale di Nova Milanese invitano a vivere un Carnevale coloratissimo con la sfilata dei carri a tema video giochi e tanto divertimento. L'appuntamento è per domenica 15 febbraio. Il programmaIl ritrovo è alle 14 all'oratorio Beata Vergine Assunta.

