Il carabiniere ferito racconta il fermo | Mi ha sferrato un pugno poi la colluttazione

Un carabiniere rimasto ferito durante un intervento a Lecce racconta cosa è successo. “Ci siamo fatti circa un chilometro e mezzo”, spiega, “alla fine mi ha sferrato un pugno in faccia. Poi è nata una colluttazione”. L’aggressore ha cercato di resistere all’arresto, portando a una serie di scontri che hanno coinvolto anche altri agenti. La scena si è svolta in strada, con il militare che ha cercato di bloccare l’uomo, che ha reagito con violenza.

LECCE - “Ci siamo fatti circa un chilometro e mezzo. Alla fine mi ha sferrato un pugno in faccia. Poi è nata una colluttazione”. Da una stanza del reparto di Ortopedia dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, il brigadiere capo Donato Russo, residente a San Pietro Vernotico, in servizio presso la.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Un carabiniere ferito racconta l’inseguimento avvenuto stanotte.

Il carabiniere ferito racconta il fermo: Mi ha sferrato un pugno, poi la colluttazioneIl brigadiere capo Donato Russo, ricoverato con una frattura, ripercorre le concitate fasi della cattura di uno dei malviventi che hanno assaltato i portavalori sulla superstrada: L'ho inseguito a pi ... lecceprima.it

Assalto al portavalori, il carabiniere ferito: «Sono stato colpito, ma non ho mollato e ne ho preso uno»L'adrenalina ha lasciato il posto al dolore delle contusioni, ma lo sguardo resta fiero. Nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Fazzi di Lecce c'è un uomo che porta ... ilmessaggero.it

