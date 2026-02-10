Il calcio italiano sta affrontando un problema con i giovani talenti? Filippo Galli, ex calciatore e oggi esperto del settore, non ha dubbi: ci sono difficoltà nel far emergere nuovi giocatori di livello. La situazione attira l’attenzione di chi lavora nel settore, ma ancora non si vede una soluzione concreta. Nel frattempo, Antonio Vergara, fino a poco tempo fa semi sconosciuto, si è fatto notare, dimostrando che il talento può emergere anche tra i meno noti.

Antonio Vergara fino a un mese era un calciatore semisconosciuto, oggi rappresenta un tassello di vitale importanza per l’allenaotre del Napoli, Antonio Conte. Negli ultimi 20 giorni ha segnato 1 gol e concesso 2 assist in Serie A e ha realizzato una bellissima rete in Champions League contro il Chelsea. La domanda che segue è semplice: com'è stato possibile? Davanti a Vergara, molti giornali hanno parlato di “fallimento” del calcio italiano proprio per il ritardo nell’aver buttato nella mischia un ragazzo di 23 anni con queste qualità. Altri invece l’hanno già visto in qualche teatro francese a ritirare il pallone d’oro 2026. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il calcio italiano ha un problema con i suoi giovani? Parla Filippo Galli

