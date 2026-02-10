Il mondo del calcio piange Bresciani, il mister di Lallio scomparso a 90 anni. Era un allenatore carismatico, che ha scritto la sua storia con otto scudetti e una Coppa Italia vinta con il Leffe nel 1982. Cugino diretto di Angelo Domenghini, lascia un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

IL LUTTO. Aveva 90 anni ed era cugino diretto di Angelo Domenghini. Otto campionati vinti e una storica Coppa Italia con il Leffe nel 1982. Era, per tutti, il mago di Lallio. Lo divenne negli anni mitici del calcio provinciale in bianco e nero, lo rimase quando l’età e le ferree regole di Coverciano imposero lo stop. Gigi Bresciani se n’è andato portando con sé il suo mito, certificato un po’ ovunque sui campi della Bergamasca prima calcati da giocatore, poi attraversati da mister visionario e vincente. Aveva 90 anni, di cui la stragrande maggioranza dedicati al pallone che sui prati spelacchiati dei suoi tempi rimbalzava un po’ come voleva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il calcio dà l’addio al mago di Lallio: Bresciani, il mister carismatico

Approfondimenti su Lallio Mago

Il calcio catanese si trova a piangere la scomparsa di Turi Distefano, figura di spicco del settore.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di un grande allenatore, un lutto che coinvolge tifosi e appassionati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lallio Mago

Argomenti discussi: L’Inter è come l’Arsenal: regina d’Italia dei gol da calcio d’angolo; Messina incorona i campioni mondiali di calcio balilla: 534 atleti da 26 Paesi; Da Servola a San Siro: Cesare Maldini, l’ultimo uomo di un calcio che non c’è più; Vis Casilina calcio, Orsini scalpita: Non vedo l’ora che arrivi il 22 febbraio.

Come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del calcioCome funzionano le piattaforme e software che, grazie ad algoritmi avanzati, riescono a velocizzare operazioni che prima richiedevano interi team di analisti o settimane di lavoro ... wired.it

VLaMax e calcio: il parametro nascosto dietro sprint, ripetute e cali finaliCos’è il VLaMax e perché è un parametro chiave nel calcio moderno: come influisce su sprint, ripetute ad alta intensità e cali di rendimento nei 90 minuti ... msn.com

Bergamo calcio a 5. Brinda · Sitaara. Diciasettesima giornata di campionato Juniores provinciale. I ragazzi di mister Marchesi saranno ospiti sul campo del Lallio. I nostri ragazzi hanno lavorato intensamente tutta settimana e cercheranno altri punti stagionali. - facebook.com facebook