Il bronzo dell’Italia del curling pesa più di qualsiasi medaglia

Il curling italiano si gode la vittoria più importante. Nella finale di Cortina, gli atleti hanno combattuto fino all’ultima pietra, lasciando il pubblico senza fiato. Stefania Constantini ha mostrato sangue freddo, mentre Amos Mosaner ha spazzato con energia. Alla fine, il bronzo pesa più di molte medaglie: un risultato che ripaga gli sforzi di tutto il team.

Uno scontro all'ultima stone. Poi il consueto sguardo di ghiaccio di Stefania Constantini: rilascio sicuro, ribadito dal "buona, buona, buona!" della giocatrice, dalla spazzata frenetica di Amos Mosaner e dagli applausi in crescendo del pubblico di Cortina. Fino a quel toc secco, che sboccia la pietra britannica e fissa l'Italia del doppio misto di curling ancora una volta sul podio olimpico. Quattro anni fa a Pechino era stato il gradino più bello, dopo un en plein da capogiro – 11 vittorie su 11 – e un trionfo tanto inaspettato quanto cristallino. Oggi, nel cuore delle Dolomiti, arriva il bronzo.

