Durante la cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina 2026, Matteo Salvini è apparso insolitamente furioso. Il vicepremier ha mostrato un broncio evidente, mentre i presenti hanno notato anche la reazione di una deputata leghista, che ha dato una “zampata” simbolica. La scena ha catturato l’attenzione di chi seguiva l’evento, lasciando intuire tensioni all’interno del centrodestra.

Matteo Salvini sarebbe furioso. Chi lo ha visto inquadrato durante la cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina 2026 ha notato il broncio del vicepremier. Ma cosa ha rovinato al leghista la giornata di festa per l’apertura dei Giochi ‘padani’? Salvini si sarebbe legato al dito la scelta di Giorgia Meloni di escluderlo dall’incontro in prefettura a Milano, con J.D. Vance. D’altronde, il protocollo prevedeva l’incontro della premier con il vicepresidente degli Stati Uniti, alla presenza del segretario di Stato Usa Marc Rubio e dell’omologo italiano Antonio Tajani. Nessuno spazio per l’altro vicepremier. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il broncio olimpico di Salvini e la “zampata” della deputata leghista

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Durante un sopralluogo a Tor Bella Monaca, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rivolto alcune critiche alla Lega e a Matteo Salvini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Sofia Goggia, a Cortina il bronzo della ragione: la mamma Giuliana sul divano, respinto lo psicologo, il siparietto con Tomba.