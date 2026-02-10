Il bazooka di Orcel | 30 miliardi di dividendi

Dopo aver bloccato le operazioni con Bpm e Commerzbank, Unicredit si prepara a distribuire 30 miliardi di dividendi, puntando meno su acquisizioni e più su investimenti in tecnologia. La banca italiana ha deciso di cambiare rotta, concentrandosi su rafforzamenti interni invece di shopping estremo. Orcel, alla guida, ha lanciato una strategia più cauta ma comunque decisa.

Dopo gli stop alle operazioni Bpm e Commerzbank, Unicredit cambia spartito: meno shopping compulsivo, più investimenti in tecnologia. Nel 2026 si prevedono ricavi netti per oltre 25 miliardi e utile intorno a 11 miliardi. Analisti e mercati apprezzano. Il momento d’oro delle banche non accenna a scolorire. Anzi, luccica sempre di più. Dopo i conti record di Bper e Intesa Sanpaolo, anche Unicredit sale sul podio. Numeri robusti, dividendi muscolari e una strategia che, per una volta, dice una cosa semplice in un mondo complicato: meglio crescere bene che comprare male. 🔗 Leggi su Laverita.info

Unicredit chiude il 2025 con un utile netto di 10,6 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto all’anno prima.

