Il bavaglio come bandiera

A Sanremo, Fedez e Rosa Chemical si sono scambiati un bacio in diretta, attirando subito l’attenzione. La scena ha diviso il pubblico: chi ha visto un gesto normale, chi invece ha gridato allo scandalo. I commenti non si sono fatti aspettare, tra chi difendeva la libertà di espressione e chi criticava l’evento. In un momento in cui il dibattito sulla libertà e i limiti delle espressioni pubbliche si fa sempre più acceso, questa scena ha riacceso le discussioni sui valori e le provocazioni nel mondo dello spettacolo.

C'era una volta il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo. Nell'era della sinistra tutto si poteva fare, e chi criticava era un fascista. Perfino il rapper ha cambiato idea su quella performance e sui suoi ex sostenitori, che l'hanno scaricato appena non era più di moda. Ci spiegarono che non si trattò soltanto di gossip, ma di un segnale politico: rompere le norme di rispetto prudente, mostrare che l'arte e la provocazione possono sgretolare ipocrisie e dirci liberi. Invece erano balle. Retorica politica. Valevano solo per loro. E si capisce oggi, di fronte alla censura verso Andrea Pucci, quando la sinistra italiana sarebbe chiamata a una verifica di coerenza e si presenta con il suo vero volto: il bavaglio a tutto ciò che non proviene da lei, dal suo pantheon, dalla sua morale ormai consunta fatta di woke e censura.

