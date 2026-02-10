Inizia una nuova fase dedicata a Franco Battiato. Dopo numerosi libri, ora arriva anche un film che cerca di mettere in luce la sua figura. Giorgio Calcara presenta

Un libro fatto di ricordi scritti da decine di persone tra giornalisti, scrittori, musicisti e tante altre personalità entrate almeno una volta nell’orbita misteriosa e affascinante dell’artista siciliano Su Franco Battiato ci sono tantissimi libri, e fra poco anche un film in sala. Tentare di mettere in mostra un caleidoscopio di storie, suggestioni e talento come quello del grande artista siciliano, però, è uno sforzo umano piuttosto gravoso. Per questo è meglio lasciar parlare direttamente chi l’ha conosciuto, chi ci ha lavorato, come ha pensato bene di fare Giorgio Calcara per “Battiato svelato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il "Battiato svelato" da Giorgio Calcara. Una galassia di arte in continua espansione

Domani apre al MAXXI di Roma la nuova mostra dedicata a Franco Battiato.

A Tarcento, presso il Palazzo Frangipane, si inaugura una mostra dedicata a Giorgio Gomirato, artista di rilievo nel panorama friulano.

Argomenti discussi: Battiato e il cinema; Franco Battiato e l'esibizione garibaldina del 1985; Un'altra vita: la musica e le opere di Battiato in mostra al MAXXI a Roma; Il centro di gravità permanente. La ricerca di Franco Battiato.

