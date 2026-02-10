Il bambino dentro e fuori di noi La cura dell’essenziale in Psicoterapia della Gestalt

Un seminario di Psicoterapia della Gestalt si terrà a Palermo, all’Hotel La Torre di Mondello, il 13 e 14 febbraio 2026. L’evento si rivolge a chi vuole esplorare il rapporto tra il bambino interiore e il presente, con un focus sulla cura dell’essenziale. Gli organizzatori spiegano che sarà un’occasione per approfondire le tecniche e le pratiche di questa terapia, con incontri e attività dedicate.

Un seminario di Psicoterapia della Gestalt, intitolato “Il bambino dentro e fuori di noi. La cura dell’essenziale”, si terrà a Palermo, precisamente presso l’Hotel La Torre a Mondello, i prossimi 13 e 14 febbraio 2026. L’evento, rivolto a psicologi, medici, psicoterapeuti e psichiatri, si propone di offrire un percorso di formazione esperienziale focalizzato sul radicamento nel corpo, nella relazione e nella sensibilità umana, in un contesto globale segnato da tensioni. L’iniziativa, giunta in un momento storico che richiede un ritorno all’essenziale, si prefigge di esplorare le dinamiche profonde che plasmano l’individuo, dalla sua origine nel grembo materno fino alla capacità di prendersi cura degli altri.🔗 Leggi su Ameve.eu

