Nel 2026, la profumeria italiana si apre alle fragranze del passato. Le aziende puntano su profumi vintage, riscoprendo ricordi e stili di un’epoca ormai passata. La tendenza cresce tra chi cerca un tocco di originalità e autenticità. Le fragranze di una volta tornano a essere protagoniste, mentre i nasi si lasciano conquistare da aromi che evocano emozioni lontane.

Nel 2026 la profumeria guarda al passato e lo fa in modo consapevole, trasformando la nostalgia in una direzione estetica e rendendo omaggio ai profumi vintage. Profumi con una storia che conquistano la Gen Z. Un ritorno al passato che sembra rispondere all’esigenza di scegliere la propria fragranza con più intenzione e ritrovare profumi che abbiano una storia. Dopo anni dominati da lanci rapidissimi e da composizioni immediate, cresce il desiderio di scie più complesse, capaci di evolvere sulla pelle e di lasciare memoria. GUARDA LE FOTO Cioccolato e fava tonka: i profumi golosi 2026 che creano dipendenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 2026 è l’anno dei profumi vintage

