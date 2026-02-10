Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sognano il secondo figlio le rivelazioni della coppia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vogliono un altro figlio. La coppia ha confermato di essere pronta ad allargare la famiglia, mentre si parla già di un secondo bebè in arrivo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser allargano ancora la famiglia? Sono già pronti per il secondo figlio. Per anni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno manifestato il forte desiderio di diventare genitori, ammettendo però che era più complicato di quanto avevano immaginato. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (Foto Ig @chechurodriguezreal) Le delusioni provate sono state tante, per ben cinque anni hanno provato ad avere un figlio naturalmente ma non ci sono riusciti, alla fine hanno provato un’altra strada. L’affiatata coppia si è affidata alla scienza e fortunatamente la gravidanza è arrivata subito, da pochi mesi è nata la piccola Clara Isabel che li ha resi per la prima volta genitori.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

